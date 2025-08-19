البويرة .. مقتل طفلة وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بعين بسام

لقيت طفلة حتفها فيما أصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 18 بلدية عين الحجر دائرة عين بسام ولاية البويرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 15:34 من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة.

وخلّف الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وإصابة 3 آخرين (8 و 41 سنة) بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي ،أما الضحية المتوفاة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.