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البويرة.. 3 قتلى و5 جرحى في اصطدام بين سيارتين بالروراوة 

بقلم م .فيصل
البويرة.. 3 قتلى و5 جرحى في اصطدام بين سيارتين بالروراوة 
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لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 08 مخرج بلدية الروراوة اتجاه سور الغزلان بالبويرة.

وحسب بيانٍ للحماية المدنية، تدخلت الوحدة الثانوية بئر غبالو، والوحدة الثانوية سور الغزلان على الساعة 19:03، من أجل حادث مرور بالمكان المسمى الفحام.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، وخلّف 3 وفيات و5 جرحى في حالة خطيرة، تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.

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