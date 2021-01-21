البيئة.. الجزائر تؤكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية

استقبلت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الخميس، سفيرة ألمانيا بالجزائر “إليزابيت ولبارس” مرفوقة بمديرة وكالة التعاون الألماني بالجزائر “GIZ”.

وتباحث الطرفان، حول سبل الشراكة والتعاون بين البلدين، كما تم مناقشة مدى تطور المشاريع القائمة في مجال البيئة.

وأكدت كل من الوزيرة والسفيرة، على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية من خلال القيام تعزيز القدرات في مختلف مجالات البيئة.

وركز الطرفان،على إيجاد سبل لخلق مشاريع جديدة خاصة بتطوير المساحات الخضراء بالمناطق الحضرية وترقية المؤسسات الصناعية للتماشى مع المعايير الدولية.