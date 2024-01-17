البياري بالمسيلة تحجز أزيد من 24 كلغ من المخدرات وتوقف مروجيها

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل الـ BRI بأمن ولاية المسيلة من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من من المخدرات من نوع كيف معالج.

العملية مكنت من حجز 252 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 24.69 كلغ. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 72.9500 دج يعتبر من عائدات الترويج.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات ذات الفرقة والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بولاية المسيلة

ليتم تكثيف التحريات التي اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة سياحية.

وعقب تفتيشها عثر بداخلها على 15 صفيحة من المخدرات من كيف معالج قدر وزنها بـ 1.45 كلغ كان بصدد ترويجها.

وبالتحقيق معه تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهما مع حجز كمية ثانية قدر وزنها الإجمالي 23.24 كلغ (237 صفيحة) بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم وذلك بالتنسيق مع النيابة المحلية.

بعد إستيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة عن تهمة الحيازة، التخزين، والنقل عن طريق العبور للمخدرات (كيف معالج) والاتجار غير المشروع بها في إطار شبكة إجرامية منظمة، أين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.