البياري تتطيح بمروّج وتحجز قرابة 42 ألف كبسولة من الهلوسات في قسنطينة

تمكنت فرقة فرقة البحث و التدخل “البياري” بأمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة المؤثرات العقلية مع الإطاحة بالمروّج.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 41 ألف و 600 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المخدرة ذات منشأ أجنبي.

تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات تفيد ان شخص بصدد إدخال كمية معتبرة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا للمدينة.

وعلى إثر ذلك قامت ذات المصالح بالتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وشقة يستغلها في التخزين.

أين تم توقيف المشتبه فيه والبالغ من العمر 34 سنة وبجوزته بحوزته به 191 كبسولة من هذه المهلوسات وهاتف نقال ومبلغ مالي.

وعقب تفحص الكيس الذي كان بحوزته تم العثور على 3170 كبسولة من ذات الأدوية ذات الخصائص المخدرة.

وخلال عملية تفتيش شقة المشتبه فيه تم العثور على 38 ألف و239 كبسولة ليتم اقتياده رفقة المحجوزات والسيارة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف إجراءات جزائية في حق المعني عن جرم قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.