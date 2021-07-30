“البياري” تطيح بثلاثيني متورط في فتح محل لتخزين المهلوسات والمخدرات في عنابة

عثر بحوزته على مخدرات ومشروبات كحولية ومواد صيدلانية ممنوعة

نجحت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في توقيف ثلاثيني متورط في تخزين وعرض المخدرات للبيع في أحد الأحياء الشعبية وسط المدينة.

وأوضحت مصالح أمن ولاية عنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 35 سنة، مشتبه فيه في حيازة وتخزين وعرض للبيع مخدرات من نوع “قنب هندي“ ومخدرات صلبة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، والقيام بممارسة شبيهة وغير شرعية لمهنة الصحة، بعرض وتخزين مواد صيدلانية للبيع في أماكن غير مخصصة، وحيازة مشروبات كحولية بغرض البيع بدون رخصة قانونية.

وقد تم تحويل المعني مباشرة إلى مقر الفرقة للسماع لأقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، قبل تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.