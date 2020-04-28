“البياري” تطيح بشبكة إجرامية وتحجز 195 غرام من الكوكايين ليلا في عنابة

نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في حجز كمية تقدر بحوالي 195 غرام من المخدرات الصلبة المتمثلة في كوكايين بنوعيها.

وكشف بريك خالد رئيس فرقة البحث والتدخل لـ”النهار اونلاين”، أن ذات العملية مكنت من وضع حد لمجموعة اجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترارح اعمارهم بين 32 و 40 سنة.

وتقوم هذه المجموعة بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة والكوكايين، وبمداهمة وكر المجموعة التي تستغل مسكنا على مستوى أزقة المدينة القديمة.

ووفق إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم العثور على 140 غرام من الكوكايين و55 غرام من كوكايين الكراك، وقطع مخدرات من نوع القنب الهندي، إلى جانب مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع، ومبلغ مالي من العملة الصعبة، وميزان صغير يستعمل في وزن هذه المخدرات وأيضا شفرات تستغل في عملية القطع.