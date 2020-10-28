البياري تطيح بشبكة وتحجز أكثر من 5200 وحدة من المهلوسات بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل البياري ، بأمن ولاية تيارت، من حجز كمية معتبرة من المهلوسات وتفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويجها المؤثرات العقلية.

عملية تفكيك الشبكة المتكونة من 3 اشخاص أعمارهم تتراوح بين 25 و38 سنة تمت اثر معلومات وردت الى مصالح البياري عن قيام شخص بترويج المهلوسات وسط مدينة تيارت بعد الترصد له و توقيفه متلبسا ضبط بحوزته على اكثر من 1000 وحدة من المهلوسات.

واسفرت التحقيقات والتحريات من تحديد شريكيه حيث تم تمديد الاختصاص الى ولاية داخلية و تم توقيفهما و بحوزتهما أكثر من 4000 وحدة من المهلوسات لتصل الكمية المحجوزة الى 5201 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين” كما اسفرت العملية من حجز سيارتين واحدة من نوع ليون و اخرى من نوع غريتوال من المنتظر تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهم.