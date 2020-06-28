البياري تطيح بشبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في معسكر

مع حجز أكثر من 2800 قرص مهلوس وأربعة مركبات

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر في عملية نوعية من تفكيك شبكة وطنية ، مختصة في تهريب و ترويج المؤثرات العقلية.

الشبكة تتكون من 10 أشخاص من ضمنهم إمرأة ، مع توقيف ثمانية منهم و حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2826 قرص مهلوس.

وخلال العملية تم حجز 4 مركبات كانت تستغل في عملية النقل و الترويج ،إضافة إلى مبلغ مالي فاق 280 مليون سنتيم من العملة الوطنية وآخر من العملة الصعبة.

التحريات الأولية مكنت من توقيف أحد أفراد الشبكة بأحد أحياء المنطقة الثامنة متلبسا بحيازة 784 قرص مهلوس، ليحول إلى مقر الفرقة.

أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تنفيذ عملية تفتيش لمسكنه العائلي مكنت من حجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2042 قرص من أنواع مختلفة لتصل الكمية الإجمالية المضبوطة إلى 2826 قرص.

التحقيق في القضية أفض بتوقيف 6 أشخاص آخرين من أفراد المجموعة من ضمنهم إمرأة وحجز ثلاثة مركبات كانت تستعمل في عملية النقل والترويج .

وحجز مبلغ مالي من عائدات هذه النشاط الإجرامي فاق 280 مليون سنتيم من العملة الوطنية وآخر من العملة الصعبة وقدره 100 أورو

كما أسفر التحقيق عن توقيف ممونهم بهذه السموم و الذي ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

فيما يتواجد اثنين آخرين من أفراد المجموعة في حالة فرار ، حيث أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس.