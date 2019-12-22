“البياري” تطيح بشركة دولية توهم المواهب العربية باللعب في أوروبا

أطاحت فرقة “البياري” لأمن ولاية عنابة، بصاحب شركة دولية وهمية، مختصة في إجراء عمليات إنتقاء لاعبي كرة القدم الشباب.

الشبكة التي توهم المواهب الكروية الجزائرية الشابة، وبعض البلدان العربية بإدماجهم في أكاديميات الفرق الدولية والعالمية بأوروبا مقابل تسديد مبالغ مالية.

وذكرت مصادر “النهار أونلاين” أنّ صاحب هذه الشركة الوهمية من جنسية مالية، وفتح مكتبًا لها بحي الزعفرانية قبل أيام بعنابة.

ليخصص المكتب لإستقبال ملفات الشباب البالغين من العمر بين 14 و22 سنة المنحدرين من ولايات الشرق الجزائري، والراغبين في الإلتحاق هذه السنة بأكاديمية فريق “أرسنال” الإنجليزي.

وتقدم في ظرف أسبوع أزيد من 200 شاب، للمشاركة في هذا الإنتقاء الوهمي، الّذي كان مبرمجًا أن يكون غدًا الإثنين بملعب العقيد شابو، بإشراف مدربين دوليين ومكونين بعدة فرق أوروبية.

وقد دفع الضحايا مبالغ مالية تقدّر بحوالي 3 آلاف دينار جزائر للفرد الواحد، ووثائق وملفات إدارية لهذه الشركة الوهمية، فيما تبيّن بأنّهم تعرضوا للنصب والإحتيال.

قوات فرقة البحث والتدخل أوقفت المعني وتم إخضاعه للتحقيق، مع إستدعاء الضحايا والسماع لأقوالهم، فيما تم الأمر مساء اليوم بإيداعه رهن الحبس المؤقت لإستكمال التحقيق القضائي معه.

كما كشفت التحقيقات الأمنية أن هذه الشركة الوهمية، تنشط بعدة ولايات جزائرية ودول عربية، وكان آخر نشاط لها قبل أيام، في إنتقاء وهمي بتونس العاصمة لصالح أكاديمية نادي تشيلسي.