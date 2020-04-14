البياري تطيح بعصابة مختصة في السرقة والمتاجرة بالمهلوسات في تمنراست

تمكنت عناصر البحث والتحري بتمراست من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 سنة و22 سنة متورطون في قضية سرقة المنازل والمحلات التجارية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة الى عناصر الشرطة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يستغلون أوقات الحجر الصحي المنزلي لإرتكاب السرقة على المنازل والمحلات التجارية.

كما وردت ممعلومات لذات المصالح ان العصابة تتاجر في المؤثرات العقلية على مستوى قطع الواد تمنراست.

أين أسفرت التحريات من تحديد المستودع الذي يتم تخزين المسروقات فيه حيث تم إستصدار إذن بالتفتيش وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

وعقب تفتيش المستودع تم العثور بداخله على 5 قرورات خاصة بغاز البوتان وكمية معتبرة من المواد الغذائية المختلفة و مبلغ مالي قدره 2400 دج وكذا هاتفين نقالين.

وخلال ذات العملية تم العثور بحوزتة العصابة على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 270 قرص مهلوس.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.