“البياري” يوقف شخص بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في عين تيموشنت

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية عين تموشنت ،من توقيف شخص في الأربعينات من عمره بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية.

حيث أفضت التحريات التي باشرتها ذات العناصر إلى الوصول والتعرف على الشخص الذي كان يقوم بوضع منشورات تحريضية.

عبر صفحة مموهة باسم مستعار ونشر تعليقات ومنشورات تتضمن إشادة بأعمال إرهابية عبر “الفايسبوك” و كذا الإشادة بداعش.

ومكنت تحريات عناصر فرقة البحث والتدخل من إثبات نشاطه الإجرامي بالدليل التقني قبل أن يتم الإطاحة بالمتهم.

الذي قدم للجهات القضائية أين أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة عين تموشنت بإيداعه الحبس المؤقت،بتكييف جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.