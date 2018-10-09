البياري يوقف شخص بحوزته 10 كلغ من الكيف المعالج في البليدة

تمكنت عناصر فرقة البياري بالبليدة من حجز 10كلغ من كيف المعالج كانت داخل سيارة سياحية بعد توقيف سائقها.

عملية حجز المخدرات جاءت على اثر معلومة وصلت لعناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية البليدة. مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى مدينة البليدة.

حيث تم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هويته مشتبه فيه.

أين تم إعداد خطة ميدانية مكنت من إيقافه على متن سيارة سياحية رغم محاولته الفرار عند مشاهدته لقوات الشرطة.

وعند تفتيش السيارة عثر بداخلها على ما يقارب 10 كيلوغرام من الكيف المعالج، وعليه تم تقديمه أمام العدالة.