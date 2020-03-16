” البياري” يوقف 4 بارونات ويحجز قنطار من ” الكيف ” بالحميز

ألقت شرطة البحث والتحرّي بالعاصمة أمس الأحد، القبض على 4 مشتبه فيهم، على متن مركبة، وهم في حالة تلبّس بتمرير قنطار من المخدّرات من نوع “القنب الهندي” بحي الحميز بالعاصمة، لتمّ على إثره تحويل الموقوفين إلى جهات التحقيق المختصة.

وحسب مصادر ” النهار”، فإن توقيف المشتبه فيهم 3 منهم يقطنون بولاية أدار جنوب الوطن، ورابعهم من العاصمة، تنحدر أصوله إلى نفس الولاية ” أدرار”، جاء عقب معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية.

المعلومات بخصوص تواجد أشخاص ينشطون عبر محور العاصمة والجنوب الجزائري، في تهريب ونقل المخدرات، وأن المعنيين بصدد جلب كمية معتبرة من الممنوعات.

لتمكّن عملية الترصد والتتبع الدقيقة، من الإطاحة بالمتشبه فيهم وهم على متن مركبة بمنطقة الحميز، بحيث مكنت العملية من العثور على كمية معتبرة من ” الكيف المعالج” مشحونا بداخل 4 أكياس ” خيشة”، موضوعة بالصندق الخلفي للمركبة، ليتم على إثره أحالة الموقوفين إلى جهات التحقيق لسماعهم.

من جهته أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم، بإيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت، مع تكييف وقائع القضية إلى جناية، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لاستكمال إجراءات التحقيق.