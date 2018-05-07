“البياري” يُوقف مروّجي “المُهلوسات” وسط شباب مدينة البليدة

أحبطت الفرقة الجنائية لأمن ولاية البليدة، عملية ترويج 527 قرص مهلوس في أوساط الشباب، من قبل أحد الأشخاص بوسط المدينة.

جاء ذلك عقب تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب.

على مستوى أحد مواقف السيارات بمدينة البليدة، فور ذلك تم تكليف عناصر الفرقة بالبحث والتحري والتّأكد من المعلومات، أين تم تحديد هوية أحد المشبه فيهم.

ليتم إعداد خطة ميدانية مكّنت من توقيفه وبحوزته كيس بلاستيكي يحتوي بداخله كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 527 قرص في شكل 51 صفيحة .

كما تمّ توقيف شريكه الرئيسي، وعليه تم إحالة المعنيين على الجهات القضائية المختصة إقليميا، لاستكمال إجراءات التحقيق.