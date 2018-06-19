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“البيار” و”البابي فوت” لإزالة القلق عن السجناء المقبلين على “الباك”

أخبار الجزائر
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“البيار” و”البابي فوت” لإزالة القلق عن السجناء المقبلين على “الباك”
بقلم أسماء.ع

يسعى السجناء الذين يملكون مستوى مقبول، إلى الخروج من قضبان السجن من باب النجاح في البكالوريا.

ويجتمع المحبوسون المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا، بأخصائيين نفسانيين لتقديم لهم حصص الاسترخاء والتوجيه البيداغوجي، بالإضافة إلى الإرشادات النفسية.

وتقول الأخصائية النفسانية نسيمة أوشان، إنّ السجناء في نفسية عالية ويملكون تحفيز كبير وهم مستعدون لاجتيازه.

وتوفر المؤسسة العقابية، قاعات الرياضة والترفيه عن النفس للمقبلين على الامتحانات المصيرية، حيث توفر لهم ماكنات لتقوية العضلات، و”البابي فوت” و”البيار”.

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التعليقات (1)

  • سفيان

    سبحان الله السارق تقطع يده في شريعة الخالق وتلعب البابيفوت في شريعة الانسان

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