“البياسجي” قد يضع حدّاً لمسيرة بن زيمة مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم، أن لقاء باريس سان جيرمان سيكون آخر فرصة لكريم بنزيمة مع ريال مدريد.

في اللقاء المرتقب امسية اليو، على ملعب “سنتياغو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

كما أشار موقع “البرنابيو” المدريدي أن زيدان، سيمنح مواطنه الفرنسي آخر فرصة لإثبات مكانته بعد أدائه الباهت منذ بداية الموسم.

وأوضح ذات المصدر أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، أبدى إمتعاضه مما يقدمه “كريم” في الخط الأمامي للفريق في الآونة الأخيرة.

حيث شارك في 25 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أخرى، وهو ما يعتبر نسبة ضعيفة جدا بالنسبة لرأس حربة.