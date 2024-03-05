البياسجي والبايرن يتأهلان إلى ربع نهائي رابطة الأبطال

أحرز كل من فريق بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، تأهل مستحق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق بايرن ميونيخ من التفوق على النادي الإيطالي لازيو في لقاء إياب الدور ثمن النهائي بثلاثية نظيفة، كما إنهزم ذهابا بهدف دون رد.

كما تمكن نادي العاصمة الفرنسي البياسجي من التفوق هو الأخر في إياب الدور ثمن النهائي بثنائية مقابل هدف أمام نادي ريال سوسيداد، فيما تفوق عليه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.