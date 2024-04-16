البياسجي وبوروسيا أول المتأهلين إلى نصف نهائي رابطة الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان تأهلا مستحقا إلى نصف نهائي رابطة الأبطال بعد الفوز أمام نادي برشلونة برباعية مقابل واحد ليكون أول المتأهلين إلى الدور القادم.

و فاز البياسجي بفارق هدفين 6 مقابل 4، ذهابا وإياب وهو الذي انهزم في لقاء الذهاب 3 مقابل اثنين.

وعرفت المباراة تألق مبابي بشكل للانتباه، بعد تسجيل ثنائية، و استهجان كبير على عثمان ديمبيلي من طرف أنصار البرصا.

إلى جانب ذلك، حقق فريق بوروسيا دورتموند تأهل مثير إلى النصف النهائي بعد الفوز برباعية مقابل اثنين أمام نادي أتليتيكو مدريد، وبفارق مباراة الذهاب والإياب، بعد الخسارة بثنائية مقابل واحد فقط.