“البياسجي” يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة “ليفربول” !

تلقى نادي “باريس سان جيرمان” ضربة موجعة بإصابة كل من البرازيلي “نيمار جونيور” و الفرنسي “كليان مبابي” قبل أسبوع فقط من مواجهة “ليفربول” في دوري الأبطال.

وتعرض نيمار لتمزق عضلي في قدمه اليمني في مباراة منتخب بلاده البرازيل يوم أمس الثلاثاء ضد المنتخب “الكاميروني”.

في حين تعرض “مبابي” إلى إصابة قوية في الكتف في مباراة منتخب بلاده “فرنسا” يوم أمس الثلاثاء ضد المنتخب “الأورغوياني”.

وتعتبر مباراة “ليفربول” مصيرية لنادي “باريس سان جيرمان” الذي يصارع من أجل التأهل للدور المقبل في منافسة دوري الأبطال.