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“البياسجي” يتوّج بالبطولة ويبلغ السَماء السابعة !

الرياضة
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“البياسجي” يتوّج بالبطولة ويبلغ السَماء السابعة ! باريس سان جيرمان
بقلم وليد كويني

توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً للدوري، قبل 5 جولات من ختام الموسم، بعدما سحق لنادي موناكو بنتيجة 7 مقابل هدف يتيم.

في مباراة إستعرض فيها زملاء دي ماريا عضلاتهم، اليوم الأحد، على ملعب بارك دي برانس، في العاصمة الفرنسية.

وكان النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رجل اللقاء بدون منازع، بعد أن سجل هاترك في هاته المواجهة التي إنهار فيها نادي الإمارة الفرنسية.

ليتصدر النادي الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي بـ 87 نقطة، وهكذا يكون “البي أس جي” قد إستعاد لقبه الضائع الموسم الماضي لموناكو.

يذكر أن البياسجي لم ينتصر على موناكو منذ عشر سنوات، إذ في آخر عشر مباريات بين الفريقين فاز موناكو مرتين وتعادل 6 مرات.

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