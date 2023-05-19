البياسجي يجدّد عقد ماركينيوس إلى غاية 2028

كشفت إدارة باريس سان جيرمان عن تجديد عقده المدافع البرازيلي ماركينيوس إلى غاية عام 2028.

وقال ناصر الخليفي عن قراره خلال تجديد عقد المدافع المخضرم “موهبته وخبرته إلى جانب التزامه بالنادي استثنائي، أنا واثق من تحقيقه مزيد من النجاحات”.

وأضاف “نحن سعدء جدا، أتذكر اللاعب عندما انضم للنادي في سن 19 عام منذ اليوم الأول أظهر تفانيا كبيرا”.

وختم الملياردير القطري ” اللاعب روحه عالية للفوز و كان دائما يقاتل في المستطيل الأخضر من أجل قميص باريس سان جيرمان”.

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