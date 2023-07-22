البياسجي يستبعد مبابي من جولته الاستعدادية باليابان ويقرر بيعه!

أقدمت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الجمعة، على اتخاذ قرارات جريئة بحق نجم الفريق الأول كيليان مبابي.

وحسب ما كشفه موقعه “RMC SPORTS“، أمس الجمعة، فإن إدارة البياسجي قررت بيع اللاعب مبابي، الذي سينتهي صيف 2024، بالإضافة لإستبعاده من جولة الفريق الأسياوية.

وأوضح المصدر، أن إدارة البياسجي إتخذت هذا القرار بحق اللاعب مبابي، كرد على تصرفات اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع الفريق، بالإضافة لاعتقاد ناصر الخليفي مالك النادي، بتخطيط مبابي الإنتقال للريال مجانا بعد نهاية عقده.