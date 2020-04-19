“البياسجي” يستعد لتقديم أول عرض رسمي لـ “عطال”

الرياضة
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“البياسجي” يستعد لتقديم أول عرض رسمي لـ “عطال”
بقلم أمير بهلول

كشفت قناة “RMC” الفرنسية، أن “باريس سان جيرمان” يستعد لتقديم أول عرض رسمي للتعاقد مع الجوهرة الجزائرية “يوسف عطال”.

وذكرت القناة أن النادي الفرنسي مستعد لدفع 30 مليون أورو لنادي “نيس” من أجل التخلي عن خدمات “عطال”.

كما أكدت ذات المصادر، أن “توماس توخيل” مدرب “باريس سان جيرمان” معجب كثيرا بالنجم الجزائري وكان يريده في الميركاتو الشتوي.

في نفس السياق، الرواق سيكون مفتوحا لـ “البياسجي” من أجل حسم صفقة الجزائري، فالنادي الفرنسي لا ينوي التجديد لـ “مونيي”، ونادي “توتنهام” انسحب من صفقة “عطال”.


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