البياسجي يعلن ضم المدافع سكرينيار

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن ضم المدافع السلوفاكي، ميلان سكرينيار، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة إنتقال حر.

وحسب بيان الموقع الرسمي للنادي الباريسي، فقد تم التعاقد مع المدافع المحوري صاحب 28 سنة، ميلان سكرينيار، لغاية جوان 2028.

وسبق للمدافع السلوفاكي، أن لعب 6 مواسم في صفوف إنتر ميلان، وتوج بخمس ألقاب مع النادي الإيطالي.