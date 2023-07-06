البياسجي يعلن ضم المدافع سكرينيار
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن ضم المدافع السلوفاكي، ميلان سكرينيار، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة إنتقال حر.
وحسب بيان الموقع الرسمي للنادي الباريسي، فقد تم التعاقد مع المدافع المحوري صاحب 28 سنة، ميلان سكرينيار، لغاية جوان 2028.
وسبق للمدافع السلوفاكي، أن لعب 6 مواسم في صفوف إنتر ميلان، وتوج بخمس ألقاب مع النادي الإيطالي.
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Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.
Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023
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