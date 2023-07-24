البياسجي يوافق على عرض الهلال بشأن مبابي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم اللإثنين، عن قبول نادي باريس سان جيرمان، العرض المقدم من طرف نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع اللاعب كيليان مبابي.
وحسب ماكشفته صحيفية “ليكيب” الفرنسية، عبر موقعها، أن البياسجي مستعد لقبول عرض الهلال المقدم للتعاقد مع نجم الفريق مبابي، إذا تم إقناع اللاعب.
EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦
Understand it’s worth €300m — record fee.
No talks on player side.
⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023
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