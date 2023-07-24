البياسجي يوافق على عرض الهلال بشأن مبابي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم اللإثنين، عن قبول نادي باريس سان جيرمان، العرض المقدم من طرف نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع اللاعب كيليان مبابي.

وحسب ماكشفته صحيفية “ليكيب” الفرنسية، عبر موقعها، أن البياسجي مستعد لقبول عرض الهلال المقدم للتعاقد مع نجم الفريق مبابي، إذا تم إقناع اللاعب.