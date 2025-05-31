“البياسجي” يُتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوز كاسح على إنتر ميلان

دخل باريس سان جيرمان التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أحرز أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، إثر فوز عريض ومقنع على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4-0.

في نهائي احتضنه ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ الألمانية، ليلة تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة الكرة الفرنسية.

أهداف باريس جاءت بتوقيع خماسي ناري

تفوق “البياسجي” كان واضحًا منذ صافرة البداية، حيث بادر بالهجوم وسيطر على وسط الميدان، ليُتوَّج هذا الضغط المبكر بهدف أول من النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 12، إثر اختراق خاطف أنهاه بتسديدة سكنت شباك الحارس يان سومر. الهدف الثاني لم يتأخر كثيرًا، حيث عزز الفرنسي الواعد لويس دووي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة قوية داخل منطقة العمليات. وعاد نفس اللاعب ليُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعد إنفراده بالحارس المنافس، و ليؤكد تفوقه وأداءه المميز. بعدها، تلقى الجناح الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 73، تمريرة سحرية من زميله ديمبيلي، إنطلق على إثرها بسرعة وتوغل وسدد كرة مركزة أنهت آمال “النيراتزوري” في العودة. وفي آخر دقائق المواجهة ختم المتوسط الميدان الشاب، سيني مايولو، مهرجان الأهداف بهدف خامس.

باريس يكتب المجد الأوروبي

بهذا الانتصار، يظفر باريس سان جيرمان بـأول لقب في دوري الأبطال في تاريخه، ويُصبح ثاني نادٍ فرنسي يتوج باللقب الأوروبي الأعرق بعد أولمبيك مارسيليا الذي تُوج بنسخة عام 1993، في إنجاز طال انتظاره لجماهير العاصمة الفرنسية.

أداء مذهل لم يستطع إنتر مجاراته

طغى الطابع الهجومي والنسق العالي على أداء باريس، إذ قدّم لاعبوه مباراة متكاملة على جميع الأصعدة: دفاع صلب، وسط متحكم، وهجوم ناري لم يُمهل دفاع إنتر الفرصة للتماسك. وعلى النقيض، ظهر الفريق الإيطالي عاجزًا عن مجاراة الإيقاع والرد على المد الهجومي الباريسي، واكتفى بمحاولات محتشمة لم ترقَ لمستوى الحدث.