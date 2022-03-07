البياسجي يُثير الشكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام الريال !

أثار باريس سان جيرمان الفرنسي الشكوك حول مُشاركة كيليان مبابي أمام ريال مدريد الاسباني يوم الأربعاء.

الفريق الباريسي نشر بيانا رسميا جاء فيه:”تعرض مبابي لكدمة قوية في قدمه اليسرى خلال تدريبات اليوم، وخضع للعلاج”.

كما أضاف البيان:”الفحص الذي أجراه كيليان مبابي مطمئن”.

كما واصل البيان:”سيتم الكشف عن موقفه النهائي في غضون 24 ساعة”.

البياسجي يواجه الفريق الملكي بملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب عودة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.