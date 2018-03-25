“البياسجي” يُنافس الأندية الإنجليزية والإيطالية على ضم نجم الخضر

دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السباق من أجل التعاقد مع النجم الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وأكد موقع “فوتبول إيطاليا” اليوم الأحد نقلا عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن البياسجي يُنافس ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري الذي عاد للتدريبات مع فريقه “البارتينوباي” مؤخرا فقط في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعول الفريق الفرنسي برئاسة “ناصر الخليفي” على علاقته الجيدة مع رئيس نابولي “دي لورنتيس” من أجل خطف غولام الصيف القادم.