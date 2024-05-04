البيام.. سحب الإستدعاءات بداية من الغد

ذكرت وزارة التربية الوطنية، جميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا دورة 2024، بموعد سحب الاستدعاءات.

وحسب بيان للوزارة، سيكون سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط إبتداء من يوم غد الأحد 05 ماي إلى غاية يوم 05 جوان 2024.

أما امتحان شهادة البكالوريا، فسيكون إبتداء من يوم 09 ماي، إلى غاية يوم 13 جوان 2024.

ويتم سحب الإستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية.

ومن فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. ومن موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين:

https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط

https://bac.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيكون سحب الإستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين:

https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط.

https://bac.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا.