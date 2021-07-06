البيام.. مدير التربية يزور صاحبة أعلى معدل في الجلفة

تنقل مدير التربية لولاية الجلفة، إلى مسكن التلميذة مريم الباتول لحرش، التي تحصلت على أعلى معدل في الجلفة بلغ 19.59، لتقديم التهاني لها لتشريفها الولاية.

ولقيت زيارة مدير التربية نجم الدين رحمة إلى مسكن التلميذة المتفوقة استحسان العائلة التي اعتبرته حافزا و تشجيعا لها لمواصلة تفوقها الدراسي.

و رغم ارتفاع نسبة النجاح ب 9 بالمائة والتي بلغت 48.61 مقارنة بسنة 2019 التي لم تتجاوز حينها 39 بالمئة إلا انها لم تحقق الأرتياح لدى مسؤولي القطاع الذي دعوا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل مستقبلا، غير ان تحقيق 61 تلميذا معدل الإمتياز بمعدل تراوح بين 18 و 19 وتحقيق 24 متوسطة نسب مشرفة أثلج صدور عمال القطاع.

وتحصلت متوسطة الشهيد زرنوح على نسبة نجاح بلغت 97.22 بالمائة وتحصلت متوسطة الرويني على نسبة نجاح بلغت 89.66 بالمائة، اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب متوسطة بسطامي بنسبة 89.52 بالمائة، بالإضافة إلى متوسطة بن باديس بعين وسارة وعلى قوجيل والمجاهد ميومن التي قاربت التي تجاوزت 83 بالمائة.