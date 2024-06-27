البيام..هؤلاء هن صاحبات 3 مراتب الأولى وطنيا

تم، اليوم الخميس، الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط “البيام”، حيث تحصلت التلميذة زغرار لينا على أعلى معدل وطنيا بـ19.94. وهي متمدرسة من متوسطة محمد عزوز لولاية الأغواط.

أما صاحبة المرتبة الثانية وطنيا، فعادت إلى التلميذة خيتوس هديل بمعدل 19.92 من متوسطة داودي صالح برأس العيون بولاية باتنة.

فيما حلت التلميذة شهد نور الهدى في المرتبة الثالثة بمعدل 19.87 والمتمدرسة في متوسطة العقيد الحواس بولاية المسيلة.