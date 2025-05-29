البيام..هذا عدد المحبوسين المعنيين بالامتحان

أعلنت وزارة العدل، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن اجتياز المحبوسين لإمتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2025، في الفترة الممتدة من 01 إلى 03 جوان 2025.

ويجتاز المعنيون الامتحان عبر ستة وخمسين مركزاً معتمداً للإمتحانات الرسمية على مستوى المؤسسات العقابية، وذلك تحت إشراف. وتنظيم وزارة التربية الوطنية ” الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.

وللعلم تم تسجيل 5059 محبوساً،في الموسم الدراسي2024-2025 منهم 57 امرأة و20 حدثاً لإجتياز هذا الإمتحان. الذي ينطلق بالمؤسسات العقابية المعتمدة. كمراكز امتحان بحضور السادة النواب العامين