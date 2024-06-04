البيام.. هكذا كان موضوع الرياضيات وإنطباعات التلاميذ

أجمع مترشحو شهادة التعليم المتوسط، أن موضوع الرياضيات والذي امتحنوا فيه صباح اليوم الثلاثاء، كان في متناول الجميع.

وتنقل تلفزيون “النهار”، إلى ولاية البليدة، بمركز إجراء “ثانوية قصار محمد”، لرصد انطباعات التلاميذ والأساتذة حول مواضيع الامتحانات.

وقالت إحدى التلميذات: “كان موضوع الرياضيات في متناول الجميع، ولم أكن أتوقع أن يكون بهذه السهولة”.

وقالت أخرى: “كان الموضوع في متناول الجميع، سهل وليس بالصعب، وسبق أن أُمتحنا في هكذا أسئلة في شهادة التعليم المتوسط البيضاء”.

فيما قال أستاذ لمادة الرياضيات، أن الموضوع كان من المقرر الدراسي، وطرحت فيه تمارين كلاسيكية عادية مطروحة مسبقا.

وأضاف أن التلميذ الذي حضّر سيتحصل على نتيجة ممتازة. وحتى التلميذ الضعيف والمتوسط يستطيع بالقليل من الجهد التحصل على نقطة لابأس بها.

وأشار الأستاذ، إلى أنه تمت العودة إلى الأسئلة الكلاسيكية السابقة، لذلك كان الموضوع أحسن بكثير من السنوات السابقة.

وتوقع ذات المتحدث، أن يتحصل التلاميذ، على نتائج حسنة جدا في مادة الرياضيات.