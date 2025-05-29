البيام والبكالوريا..وزارة التربية تحذر من المواضيع المسمومة

حذرت وزارة التربية الوطنية، مجتازوا الامتحانات النهائية على غرار شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا من الانسياق وراء المواضيع “المزيفة”. التي يتم نشرها من بعض الأطراف التي تريد التشويش على مسار الامتحانات.

وقالت وزارة التربية في ومضة تحسيسية ما قبل الامتحانات النهائية “البيام والبكالوريا”، “مع اقتراب موعد الامتحانات تكثر الاشاعات”. و”تحاول اطراف التشويش على الممتحنين، بنشر بعض المواضيع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي”. “هدفها ارباك وتشويش تركيز التلاميذ”.

كما دعت وزارة التربية مترشحي الامتحانات النهائية، إلى عدم الانسياق مع من “يغريهم بالغش الذي يعتبر سلوك خطير قد يقصيهم من الامتحان ويعرضهم للعقوبات.

كما تابعت وزارة التربية “درست واجتهدت وسعيت من اجل هذه اللحظة، لا تترك ذلك يضيع بتصرف خاطئ غير محسوب”. “النجاح الحقيقي يبنى بالاجتهاد والعزيمة والثقة بالنفس، الامتحاناتت خطوة نحو المستقبل اجتازها بثقة ونزاهة”.

وفي هذا الصدد، قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم إنّ “الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لأن الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة”.

محاربة الغش

ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية دورات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة.

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