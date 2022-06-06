البيام: وزير التربية يكشف عن تاريخ الإعلان عن النتائج

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، أن الاعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” سيكون نهاية جوان الجاري.

في حين، قال وزير التربية إن الامتحان يسير في ظروف حسنة. مشيرا إلى أن اختيار ولاية تقرت له أكثر من دلالة فهي عزيزة علينا”. مضيفا “وتدل على الأهمية التي تعطيها الدولة للولايات الجديدة والإرادة القوية للتنمية بكل ربوع الوطن”.

كما اعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لقرابة 740 ألف مترشح من ولاية تقرت. وموزعين على 2800 مركز إجراء. لافتكاك تأشيرة الإنتقال إلى الطور الثانوي.

وقال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.

ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.