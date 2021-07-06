“البيام”: 31.98 بالمائة نسبة نجاح المساجين

– عدد المحبوسين الناجحين: 1118 محبوسا ناجحا أي بنسبة 31.98%.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الموسم 2020/2021، تم تسجيل 35922 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار موزعين كما يلي:

-28917 محبوسا مسجلا في التعليم عن بعد.

-52 محبوسا مسجلا في التعليم العالي.

-6953 محبوسا دارسا بأقسام محو الأمية.