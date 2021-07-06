“البيام”: 31.98 بالمائة نسبة نجاح المساجين
بقلم خالد زوبيري
بلغت نسبة نجاح المحبوسين في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021, 31.98 بالمائة، حسب ما كشفت عنه وزارة العدل في بيان لها اليوم الثلاثاء.
وجاءت النتائج كما يلي:
– عدد المحبوسين الممتحنين: 3496 محبوسا.
– عدد المحبوسين الناجحين: 1118 محبوسا ناجحا أي بنسبة 31.98%.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الموسم 2020/2021، تم تسجيل 35922 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار موزعين كما يلي:
-28917 محبوسا مسجلا في التعليم عن بعد.
-52 محبوسا مسجلا في التعليم العالي.
-6953 محبوسا دارسا بأقسام محو الأمية.
ولقد جاءت هذه النتائج تتويجا للمجهودات المبذولة طوال السنة من قبل المحبوسين المتابعين لمختلف أطوار التعليم. وكذا تلك التي بذلتها الأطقم البشرية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون والمؤطرين الذين بلغ عددهم 1061 مؤطرا، يضيف البيان.
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