اختتمت, مساء اليوم، بقصر قرطاج بتونس, أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.



وجاء في البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الأول لقادة الجزائر وتونس وليبيا، انه تم اجراء مشاورات وتنسيق وجهات النظر حول المواقف والمسائل ذات الإهتمام المشترك مع التأكيد على الأهمية البالغة للقاء والحفاظ على دورية انعقاده.

بالإضافة الى الادراك المشترك لضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها.

والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة إلى مرحلة نوعية تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي.

مع الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر في مختلف الفضاءات الإقليمية.

والاستعداد التام، للانفتاح على كل ارادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الاولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك واثراءه وتعميق التفاهم والتعاون خدمة لأمن واستقرار المنطقة والنئي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية.

كما تضمن البيان الختامي، تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من ارادة شعوبها وحرصها على اقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الاقليمية والدولية الاخرى في اطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتمسكها بنظام دولي متعدد الاطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والانصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع امام القانون الدولي.