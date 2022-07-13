البياوي :””لست متخوف من التحدي مع شبيبة الساورة وهذه هي أهدافي”

كشف المدرب الجديد لفريق شبيبة الساورة ناصيف البياوي عن الأهداف الشخصية التي يصبو لها بعد تسلّمه العارضة الفنية للفريق.

وقال البياوي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم :”قبل كل شيء. أشكر الرئيس محمد زرواطي على وضعه الثقة التامة في شخصي رغم عدد الأسماء التي كانت مطروحة عنده. الشبيبة أعرفها جيّدا بحكم أني واجهتها لما دربت البنزرتي. وأطلعت على تشكيلة الفريق كذلك”.

وأضاف “هدفي الشخصي هو الدخول بقوة في المنافسة المحلية و التألق من الجانب القاري. متفائل بتحقيق نتائج ايجابية”.

كما ختم “فريق الساورة مستقر. وا ان فخور جدا بالانتماء له. بصراحة لا يوجد فرق بينه و بين حامل اللقب الموسم الماضي. انا لست متخوّف كم التحدي”.

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