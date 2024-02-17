البياوي يستقيل من العارضة الفنية لشبيبة الساورة

قدم المدرب التونسي ناصيف البياوي استقالته من العارضة الفنية لفريق شبيبة الساورة مباشرة عقب مواجهة مولودية وهران.

واتخذ ناصيف البياوي عقب فشله في الفوز بمباراة اليوم التي جرت أمام الضيف مولودية وهران، و انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف التي احتضنها ملعب 20 أوت 1955 بمدينة بشار.

وزادت استقالة المدرب التونسي من متاعب الفريق البشاري الذي يعاني في صمت في الموسم الجاري، بعدما كان يستقر في المراتب الخمس الأولى خلال المواسم القليلة الماضية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–