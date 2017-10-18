البيتزا الجزائرية تحتل المرتبة الثالثة عالميا بإيطاليا

فاز الشيف الجزائري مراد بيغورة بالمرتبة الثالثة في مسابقة العالم للبيتزا التي نظمت بالعاصمة الإيطالية روما يومي 3 و4 أكتوبر في فئة “البيتزا فريتا”.

وقدم الطباخ الجزائري بيتزا “فريتا” (ذات الأصول النابوليتانية) أعدت بوصفة تلمسانية خالصة .

وعرفت هذه المسابقة التي تعقد دوريا منذ أكثر من 20 سنة حضور قرابة 150 متسابقا من حوالي 15 بلدا تنافسوا في فئات مختلفة للبيتزا على غرار “المارغاريتا” و”الكالزوني”.

وشارك الطباخ بيغورة البالغ من العمر 34 في عدد من مسابقات البيتزا في جنوب أوروبا.

كما مارس الطبخ بعدة بلدان على غرار فرنسا وإيطاليا حيث يختص أساسا في البيتزا.