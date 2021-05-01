البيت الأبيض يتحدث عن هجمات بمرض غامض في 2019 و2020

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البيت الأبيض يتحدث عن هجمات بمرض غامض في 2019 و2020
بقلم نادية بن طاهر

أكد البيت الأبيض أنه على علم بتقارير إعلامية تحدثت عن هجمات بترددات الراديو تسببت في مرض غامض في 2019 و2020.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بيير، إن البيت الأبيض لا يزال يقيم الوضع الذي شمل هجوماً قرب البيت الأبيض.

وقالت جان بيير للصحافيين: “صحة وسلامة العاملين بالهيئات العامة الأمريكية أولوية قصوى لإدارة بايدن”.

وأضافت: “لا يمكننا تقديم أي تفاصيل محددة أو تأكيدها”.

وأثيرت الشكوك بعدما أبلغ أكثر من 40 دبلوماسياً منذ 2016 عن شعورهم بغثيان، وصداع، ودوار وأعراض أخرى غامضة.

وقال تقرير للحكومة الأمريكية في ديسمبر، إن موجة تردد راديو “موجهة” هي التفسير الأكثر منطقية للأعراض التي انتابت الدبلوماسيين في الخارج.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، شهر فيفري، إن التحقيق لا يزال مستمراً.


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