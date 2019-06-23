البيت السعيد

المرأة نصف المجتمع وهي حجر الأساس في المنزل، فهي الأم.. الزوجة والبنت والأخت.

ولذلك فهي أساس بناء الأسر وتكوين المجتمع، ولذلك فبالنسبة للأم يجب أن تتحلى بالصفات الجميلة الحسنة التي تورثها لأبنائها.

كما نجد أن الرجل يبحث في ارتباطه عن بعض الصفات التي يجب أن تتحلى بها الزوجة.

وسوف نقدم لكم في هذا المقال أهم الصفات التي يحبها الرجل في المرأة.

الاهتمام ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها بناء البيوت.

كما أن الاهتمام أساسي من أجل بقاء الود والحب بين الناس، فنلاحظ أن الرجل يحب المرأة التي تهتم به وتسأل عنه في غيابه.

وتنتظره حتى يعود من عمله، كما نجده يعشق المرأة التي تهتم بنفسها ونظافتها الشخصية ونظافة منزلها.

يعتبر العطف والحنان من الصفات التي يحبها الرجل في المرأة.

حيث تشعره بأنه كالطفل الصغير بين أحضان والدته تسقيه الحنان والحب والدفء ويشعر بالأمان.

كما نجد أنه عندما يشعر الرجل بكمية كبيرة من الحب والحنان والعطف.

فإنه يستطيع التغلب على كل المشاكل والعقبات والهموم والأحزان التي يمر بها في حياته.

حيث تعتبر زوجته مصدر القوة بالنسبة له، والتي تحثه على النهوض مرة أخرى إذا وقع أو تعثر من أجلها وأجل أولادها.

يحب الرجل المرأة خفيفة الروح المرحة التي تبتسم دائما في وجهه مهما كان لديها من المشاكل والهموم، لأنها بذلك تقوم بالتخفيف عنه.

كما نجد أن الرجل يكره المرأة كثيرة الشكوى المتذمرة دائما، فهو يحب المرأة المبتسمة المتفائلة، المقبلة بكل قوتها على الحياة، والتي ترغب في العيش حياة سعيدة مستقرة.

يفضل الرجل المرأة التي تتمتع بشخصية قوية مستقلة، تحب الاعتماد على النفس ولا تميل إلى الاتكال على الآخرين بأي صورة من الصور.

كما نجد أنه يحب المرأة التي تتمتع بالثقة بالنفس، ولا تخشى من آراء الآخرين طالما هي راضية عن حياتها وعن شخصيتها وعن تصرفاتها.

ولا تهتز ولا تلتفت لما يقوله الحاقدون عليها من كلام، كما أنه يحب المرأة التي تتميز بالعفوية في تصرفاتها وحياتها.

ولا تهتم بحساب كل كبيرة وصغيرة، فهي تتصرف بكل براءة وعفوية وتلقائية من دون حساب.

وتعمل ما ترغب في عمله ما دام لا يخل بدينها أو أخلاقها.

يبحث الرجل أيضا عن المرأة التي لديها استعداد لتقديم بعض التنازلات والتضحيات من أجله ومن أجل أولاده.

فمن المعروف أن المرأة هي التي تضحي من أجل الحياة ومن أجل أولادها، فنجد أن الرجل يكون مسرورا جدا من هذه المرأة.

ولكن ينبغي عليه تقدير هذه التضحيات التي تقدمها، كما يجب على المرأة أيضا ألا تكون كثيرة التنازل حتى لا يصبح ذلك إلزاما عليها.

يحب الرجل المرأة المطيعة التي لا تعصي له أمرا، وذلك لأن طاعة المرأة للرجل تعطي الرجل مكانة عالية.

وتعزز من ثقته بنفسه وتجعله يحس برجولته أكثر وأكثر، وهذا أمر طبيعي، فيجب على المرأة طاعة زوجها سواء كان مع أو ضد رغبتها.

ولكن بشرط ألا يكون شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى عز وجل، ومن أهم الصفات التي تميز المرأة عن الرجل نعومة ورقة الصوت.

وهذه علامة مهمة من علامات الأنوثة، فنجد أيضا أن الرجل يعشق المرأة ذات الصوت الناعم الهادئ الدافئ الذي يتمتع بالعزوبة والشاعرية.

كما أنه يحب الرجل المرأة قليلة الكلام غير الثرثارة التي لا تتحدث من دون فائدة.

وأن لكل كلمة وقتها وأوانها، والتي تتحدث في الأشياء الخاصة بها وتترك ما لا يعنيها ولا تشغل بالها بما لا يخصها.

كما يحب المرأة قليلة الشكوى الراضية بحياتها.

ليلى/ باتنة