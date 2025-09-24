البيت الأبيض ينشر صورة مهينة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

نشر البيت الأبيض، عبر صفحته على فيسبوك، صورة مهينة للرئيس السابق جو بايدن.

كما نشرت الصفحة صورة لترامب وهو يمر بجانب جدار علقت عليه صور كل الرؤساء.

وظهر ترامب في الصورة المثيرة للجدل وهو يمر أمام صور آخر 4 رؤساء أمريكيين وهو أحدهم.

كما أظهرت الصورة إطارا معلقا على الجدار عليه صورة أوباما، وآخر عليه صورة ترامب، وثالث عليه صورة قلم وبجانبه توقيع بايدن.

الصورة كانت للسخرية من بايدن الذي اتهمه ترامب بأنه كان غائبا عن الحكم، وأن غيره أدار أمريكا باستعمال توقيعه بواسطة القلم الآلي.

وتفاعل الأمريكيون الموالون لترامب مع الصورة الساخرة، وقالوا إن بلادهم حكمها قلم آلي. فيما دافع معارضو ترامب عن بايدن وذكّروا الرئيس الحالي بعلاقته بفضيحة إيبستين.