“البيرو” آخر المتأهلين لمونديال روسيا

تأهل المنتخب “البيروفي” لمونديال روسيا 2018 بعد فوزه على المنتخب “النيوزلندي” بنتيجة هدفين لصفر فجر اليوم الخميس.

التأهل التاريخي لمنتخب “البيرو” هو الأول من نوعه منذ 36 سنة، حيث شهد البلد بأكمله إحتفالات كبيرة.

ويعتبر المنتخب البيروفي آخر المتأهلين لمونديال روسيا.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة للمونديال:

روسيا، البرازيل، إيران، اليابان، المكسيك، بلجيكا، كوريا الجنوبية، السعودية، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، نيجيريا، كوستاريكا، بولندا، مصر، أيسلندا.

صربيا، البرتغال، فرنسا، الأورغواي، الأرجنتين، كولومبيا، بنما، السينغال، المغرب، تونس، سويسرا، كرواتيا، السويد، الدانمارك، أستراليا، البيرو.