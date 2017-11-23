فجرت صحيفة “ليبيرو” البيروفية مفاجأة مدوية، حيث كشفت أن “الفيفا” يدرس معاقبة الإتحاد البيروفي لكرة القدم وإقصاء المنتخب من المونديال.

وكان منتخب البيرو آخر المتأهلين لمونديال روسيا 2018، لكن وبعد تدخل الحكومة في بعض قرارات الإتحاد الكروي، فإن الأمور قد تتتغير.

وحسب ذات المصادر، فإن أحد أعضاء “الكونغرس” البيروفي قد وضع برنامجا من أجل أن تتحكم “الدولة” بالإتحادية البيروفية لكرة القدم.

وهذا الأمر يأتي مُنافيا لـ “لوائح الفيفا” ومصير مثل هذه التلاعبات “الإيقاف” عن ممارسة كل النشاطات الكروية في البلد.

وكان قد صرح أحد الأعضاء الفعالين: “لا يمكننا القلق حيال هذه الأمور، وعلينا العمل لمصلحة الرياضة البيروفية”.

من جهة أخرى تناقلت الصحف الإيطالية هذا الخبر، وتمني النفس في التأهل والمشاركة في كأس العالم عوض “البيرو”.