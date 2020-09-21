البيض: أزيد من 1550 مترشح حر يجتاز إمتحانات التربية البدنية بداية من اليوم الإثنين

كشف مفتش التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية، مويسي عبد العالي، أن 1593 مترشح حر لشهادة البكالوريا دورة 2020 سيجتازون اختبار الرياضة هذا الأسبوع.

والذي إنطلق بداية من اليوم الإثنين موزعين على مركز إجراء واحد بمتوسطة بوتران عبد القادر بعاصمة الولاية.

وفي تصريحات للنهار اونلاين، كشف ذات المتحدث أن عدد المترشحين عن الديوان الوطني عن بعد بلغ 336 مترشح.

فيما وصل عدد المترشحين عن مديرية التربية 1257 مترشح يسهر على تأطيرهم 24 مؤطر من بينهم 12 مؤطر مهمتهم إجراء وتصحيح الإمتحان.

وأوضح نفس المصدر، أن العدد الإجمالي للمترشحين تم توزيعه على مدة خمسة أيام للإجراء ويوم للتصحيح بنفس المركز وذلك حرصا على تطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية.

والتي من بينها التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 فيما أضاف أن مديرية التربية وفرت كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذا الإمتحان.