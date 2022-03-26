البيض..أزيد من 25 ألف عائلة تستفيد من المنحة التضامنية

كشف والي ولاية البيض فريد محمدي، في تصريح لوسائل الإعلام أن أزيد من 25 ألف عائلة استفادت من المنحة التضامنية المقدرة بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري على مستوى ولاية البيض.

وأكد ذات المتحد أنه تم صب هذه الإعانات على مستوى مراكز البريد لتمكين المستفيدين من سحبها قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

وأضاف الوالي أنه تم لحد الساعة إعتماد فتح 19 مطعم تضامني لفائدة عابري السبيل خلال الشهر الفضيل بعديد النقاط بالولاية خاصة بالطرقات الوطنية وأماكن توافدهم.

كما أنه سيتم فتح 29 سوق جواري ببلديات الولاية لتوفير المواد الأساسية بشكل مباشر للمواطنين وتقريبها من مقر سكناهم على مستوى الأحياء.

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