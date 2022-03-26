البيض..أزيد من 25 ألف عائلة تستفيد من المنحة التضامنية
كشف والي ولاية البيض فريد محمدي، في تصريح لوسائل الإعلام أن أزيد من 25 ألف عائلة استفادت من المنحة التضامنية المقدرة بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري على مستوى ولاية البيض.
وأكد ذات المتحد أنه تم صب هذه الإعانات على مستوى مراكز البريد لتمكين المستفيدين من سحبها قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
وأضاف الوالي أنه تم لحد الساعة إعتماد فتح 19 مطعم تضامني لفائدة عابري السبيل خلال الشهر الفضيل بعديد النقاط بالولاية خاصة بالطرقات الوطنية وأماكن توافدهم.
كما أنه سيتم فتح 29 سوق جواري ببلديات الولاية لتوفير المواد الأساسية بشكل مباشر للمواطنين وتقريبها من مقر سكناهم على مستوى الأحياء.
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تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية البيض من وضع حد لشبكة اجرامية، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.
وفي هذا السياق، قدرت الكمية المحجوزة بـ 76.2 كلغ من الكيف المعالج، اضافة الى وضع حد لشبكة اجرامية تنشط على الصعيد الوطني متكونة من 4 أشخاص.
تتراوح أعمارهم مابين 31 و37سنة ينحدرون من أحد الولايات الساحلية حسب بيان لمصالح الأمن بالبيض
كما تقوم هذه الشبكة الاجرامية بتهريب المخدرات عبر الحدود الوطنية باستغلال اساليب اجرامية متطورة.
بالمقابل، الفرقة الجنائية وبالاعتماد على التحريات التقنية تمكنت من حجز الكمية المذكورة مع حجز مركبتين سياحتين و 5 هواتف نقالة.
الى جانب ذالك، و بعد استفاء كافة الاجراءات القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الحامل للوصف الجزائي الحيازة والتخزين.
والنقل والاستراد بطريقة غير مشروعة للمخدرات، في اطار جماعة اجرامية والتهريب على درجة من الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني والامن الوطني والصحة العمومية.
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البيض: العثور على الطفل أيوب سالما معافى
كما العثور على الطفل أيوب صاحب 5 سنوات سالما معافى باقليم دائرة الرقاصة بولاية البيض بعد ليلة كاملة من البحث في ظروف جوية صعبة.
و كان قد تم الشروع في ابحث على الطفل المفقود من قبل مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني.
وجمع من المواطنين من المجتمع المدني و أعضاء الهلال الأحمر الجزائري رفقة أفراد عائلته.
بعدما تم فقدانه بمنطقة جرين بالرڨاصة بفعل الرياح القوية و الزوابع الرملية.
هذا ويذكر أن مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية تواصل عملية تمشيط واسعة للبحث عن طفل آخر ذو 16 سنة المفقود منذ بمنطقة الموحدين إقليم دائرة الرقاصة.
البيض: عملية بحث واسعة عن طفلين مفقودين بإقليم دائرة الرقاصة
تجري عملية بحث واسعة عن طفل مفقود يبلغ 5 سنوات بمنطقة جرين بإقليم دائرة الرڨاصة بولاية البيض. من قبل مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الدرك الوطني والمواطنين وأفراد عائلته.
فيما تجرى عملية بحث أخرى عن طفل مفقود يبلغ 16 سنة بمنطقة الموحدين بإقليم ذات الدائرة. من قبل مصالح الدرك الوطني وافراد عائلته.
الطفلان وحسب مصادرنا تم فقدانهما مساء أمس الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية. المتمثلة في الرياح القوية والزوابع الرملية التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى حجب الرؤية. هذا ويذكر أن عملية البحث متواصلة لحد الساعة.