البيض: أزيد من 5430 مترشح للباك يتوزعون عبر 25 مركز وأزيد من 5700 مترشح للبيام يتوزعون على 31 مركز

كشف مدير التربية لولاية البيض علي مراح للنهار أونلاين أن 5438 مترشحا منهم 2167 مترشحا حر سيجتازون إمتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 بالبيض.

موزعين على 25 مركز إجراء إمتحان على مستوى تراب الولاية من بينه 12 مركز امتحان على مستوى بلدية البيض مشيرا إلى أن هذه العملية سيشرف على تأطيرها 1416 مؤطر بما فيهم 1285 حارس و74 نائب بالاضافة الى 32 ملاحظا

وأضاف ذات المتحدث أن 5704 مترشحا منهم 434 مترشح حر هو عدد التلاميذ بولاية البيض الذين سيجتازون إمتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة هذه السنة.

موزعين على 31 مركز إجراء إمتحان أين سيشرف على تأطير هذا الامتحان 1318 مؤطر ممثلا في 1146 حارس و104 نائب وكذا 37 ملاحظا.

ولأن الإمتحانات الرسمية الخاصة بطورين المتوسط والثانوي يتم إجراؤها هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

فقد تم إتباع برتوكول صحي من خلال استقبال التلاميذ وقياس درجة الحرارة للمترشح أثناء الدخول للمركز.

أين سيتم تسخير طبيب عام يرافق الاعضاء المكلفين بمهمة قياس الحرارة وعند أي حالة اشتباه سيتم عزل المترشح في قاعة لوحده المخصصة لذلك داخل المركز.

وأوضح مدير التربية أن كل مركز إجراء امتحان تم تزويده بعيادة تحتوي على طبيب عام وممرض بالاضافة إلى طبيب نفساني ومستشار توجيه.

يضاف إلى ذلك نائب رابع لرئيس المركز يكلف بالجانب الصحي المتعلق بالتطهير والتعقيم.

أين سيمر المترشحون أثناء دخولهم لمركز إجراء على رواق للتعقيم يضم غسيل لليدين وسجاد معقم قبل التوجه للساحة.

ومن ثم إلى قاعات الامتحان التي ستحتوي كل واحدة على 20 مترشحا قصد إحترام مسافة التباعد الجسدي .

وغيرها من الاجراءات الوقائية الواجب احترامها من قبل الجميع لإنجاح الإمتحانات الرسمية لدورة هذه السنة.