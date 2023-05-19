البيض: أزيد من 6700 مترشح للبكالوريا وأزيد من 6800 مترشح للبيام

كشف مدير التربية لولاية البيض عبد الباسط قريشي للنهار أن 6714 مترشحا منهم 2736 أحرار سيجتازون إمتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 بالبيض.

موزعين على 30 مركز إجراء إمتحان على مستوى الولاية من بينه 11 مركز إجراء للأحرار.

وأضاف ذات المتحدث أن 6881 مترشحا منهم 171 أحرار سيجتازون إمتحان شهادة التعليم المتوسط شهر جوان المقبل على مستوى ولاية البيض موزعين على 38 مركز إجراء من بينه مركزين للأحرار.

هذا وأكد مدير التربية أن التحضيرات لهذه الامتحانات جارية بالتنسيق مع والي الولاية لتوفير كافة الظروف الملائمة للممتحنين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط هذه السنة.